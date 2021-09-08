Красногорск, 8 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске возросло до 15, заявил 8 сентября вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Mos.ru Скорая помощь

«Пострадали всего 15 человек, «тяжелых» двое, все в больнице, всем оказывается помощь», — сказал Хромушин журналистам.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ногинске произошёл рано утром 8 сентября. От взрыва обрушилась стена на втором, третьем и четвёртом этажах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. На месте работают спасатели, кинологи и психологи центра экстренной психологической помощи.