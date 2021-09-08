Карпач, Польша, 8 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В польском Карпаче на ХХХ Экономическом форуме вручили награду «Компания года — 2021». Ей стал Медный горно-металлургический комбинат «Польская медь». Об этом 8 сентября сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Жюри конкурса наградило медного гиганта, в частности, «за рекордные результаты, стратегию и отличное видение рынка, а также за устойчивое развитие и инновации».

Награду получил директор комбината Марцин Хлудзиньский, который выразил благодарность за признание. В ходе церемонии награждения он отметил, что «компании, частично принадлежащие государству, могут успешно согласовывать интересы частных инвесторов с деятельностью, служащей всему обществу».

Медный горно-металлургический комбинат «Польская медь» эксплуатирует крупнейшее месторождение медной руды в Европе и имеет разрешение на разработку месторождений в США, Канаде и Чили.