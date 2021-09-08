Уфа, 8 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Заявку на получение дополнительной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья направила Башкирия в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба этого фонда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Согласно заявке, Башкирия намерена получить 951,48 млн рублей из средств Фонда ЖКХ для реализации этапа 2022−2023 годов программы переселения. При этом в порядке софинансирования республика добавит 211,02 млн рублей. Эти средства планируется направить на переселение 1530 человек из 602 аварийных жилых помещений общей площадью 22,19 тысяч кв. метров.

Ранее для реализации этапов с 2019 по 2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, Башкирии из средств Фонда было одобрено 561,18 млн рублей. При этом софинансирование со стороны республики составило 97,9 млн рублей. Эти деньги планируется направить на переселение 1240 человек из 431 аварийного жилья общей площадью 16,16 тысяч кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Башкирии намерены досрочно переселить жильцов аварийных домов.