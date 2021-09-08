8 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление известного украинского врача и телеведущего Евгения Комаровского, раскритиковавшего давление на средства массовой информации со стороны украинской власти.

Мирослава Романенко, , 20:13 — REGNUM Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал давление на средства массовой информации со стороны украинской власти и связал его с очередной предвыборной кампанией, в связи с которой власти нужно сделать СМИ более управляемыми. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Только согласные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас, как мы видим, со свободой слова в последнее время есть проблемы. У нас есть люди, которые решают, что говорить можно, что говорить нельзя. Тем не менее, когда любой человек в стране произносит фразу «я так считаю» и озвучивает свою позицию, то не согласиться с ним можно. Но запретить ему это делать наша конституция не разрешает», — сказал он.

По мнению Комаровского, давление на средства массовой информации может быть связано с «какой-то очередной предвыборной кампанией», в связи с которой нужно взять СМИ под контроль.

«Похоже, мы входим в какую-то очередную предвыборную кампанию и нам надо срочно сделать СМИ управляемыми. То есть их можно закрыть, и их можно лишить денег. И тогда они будут петь под дудку того, кто деньги даст», — подытожил известный врач.

Заявление Евгения Комаровского обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие отметили, что доктор Комаровский — смелый человек, но проблема давления на СМИ в стране остается. Были и те, кто напомнил, что Евгений Комаровский в 2014 году поддерживал государственный переворот на Украине.

«Ну красава, не побоялся!!!» — отреагировал Сергей.

Евгений Комаровский Цитата из видео «Солнце и солнцезащита. Разбираемся вместе с дерматологом» пользователя Доктор Комаровский. youtube.com

«Та и толку, все всё знают… делать-то что с этим?» — задался вопросом mhnbvb.

«Во что… страну превратили…» — пишет Mikhail B.

«Комаровский же за майдан (государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году. — М. Р.) был! Подтерлись конституцией, а теперь о каких-то правах рассуждает. Ни прав, ни закона, ни свободы больше нет и вряд ли будет!» — добавила Лара.

«Полстраны за майдан было, пока не поняли, что майдан это не то, за кого они себя пытались выдавать», — ответил Ларе Али.

«А своего участия в наступившем… доктор Комаровский не чувствует?» — поинтересовался один из читателей.

«Благодаря таким людям борьба продолжается за то, чтобы не хавать то, что нам пытается скормить власть. За людей, которые высказывают такое мнение в массы, уже страшно… становится, каждого уже пытаются придушить. Не удивлюсь, если и на него пойдет критика со стороны власти», — отреагировал Evgenii.

«Да, действительно, переживать начинаешь. Помню, как раньше в Украине смеялись над РФ, когда они пытались «Телеграм» заблокировать. «РФ превращается в Северную Корею», — говорили они. А сейчас РФ — гимназистка по сравнению с Украиной и Ким Чен Зе (Зеленским. — М. Р.)», — ответил ему Али.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Сейчас они его с чемоданом отправят в Россию», — добавила Мила, намекая на фразу «чемодан, вокзал, Россия», которая на Украине после 2014 года часто употребляется в адрес несогласных с политикой, которая проводится в стране.

«У Комаровского самого рыльце в пушку. Может, ошибся тогда… Но по большому счету он больше правильных и толковых речей говорит», — в свою очередь отметила Julia.

«Ой, договорится наш доктор — и его запретят!» — подытожила Irene.

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