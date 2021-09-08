Джакарта, 8 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В министерстве социальных дел Индонезии заявили, что десятки тысяч детей стали сиротами, потеряв родителей из-за COVID-19, сообщает Kompas.

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В Индонезии насчитывается 25 202 ребенка, родители которых умерли от COVID-19.

Правительство Индонезии предоставит детям необходимую помощь, в виде продуктов питания, условий и инфраструктуры и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли лишь 18% пожилых людей.