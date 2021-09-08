Красноярск, 8 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в краевом оперштабе.

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавируса стали 5350 человек.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в регионе выявлено 108 238 носителей SARS-CoV-2 (+374 за последние сутки), выздоровели 94 803 человека.