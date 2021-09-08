Москва, 8 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Чемпионом по количеству заключенных ипотечных договоров стала Московская область, на ее долю пришлось 187,4 тысяч договоров. За ним следуют Москва с 144,4 тысячами и Краснодарский край, где программой воспользовались 127 тысяч раз, сообщает 8 сентября портал Россреестра.

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За истекшие 7 месяцев 2021 года в России зарегистрировано 2,2 млн ипотечных договоров, против 1,6 млн договоров годом ранее. Также сохраняется тенденция увеличения заключенных сделок, наблюдавшаяся от месяца к месяцу. Так, по итогам мая 2021 года количество зарегистрированных ипотек составило 309 тыс. (на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года), по итогам июня — 319,5 тыс. (на 26% больше), по итогам июля — 332 тыс. (на 9% больше).

«В целом в сравнении с началом 2020 года произошел кратный рост заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде. Количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде увеличилось в 2 раза до 40% в июле 2021 года, по ипотеке — более чем в пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) — в три раза (55%)», — заявила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Напомним, что по прогнозам некоторых экспертов, от вызванного программами льготной ипотеки перегрева экономики пострадают не только граждане, но и застройщики.

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