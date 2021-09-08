Москва, 8 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. То, что Россия в январе-августе 2021 года почти на 30% нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья, нельзя не связать с отменой ковидных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Рожанская.

Tom Drigers Торговля

«Изменения в статистике импорта России лета 2021 года нельзя не связать с отменой ковидных ограничений. Платежеспособное население принялось активно реализовывать потребности, отложенные в период карантина, в том числе ходить по магазинам, покупать одежду и обувь, — сказала она. — Кроме того, как и весь мир, РФ пострадала от резкого снижения производства полупроводников в Китае. Возникший дефицит соответствующей продукции приходится компенсировать поставками готовых товаров из-за рубежа».

При этом она подчеркнула, что политика импортозамещения РФ в первую очередь ориентирована на производство стратегически важной продукции, обеспечение национальной безопасности, в том числе продовольственной, фармацевтической, авиационной и т.д.

«Поэтому импорт, связанный с данными направлениями, должен сокращаться, а производство — разворачиваться и нарастать», — заявила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-августе 2021 года увеличился на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.