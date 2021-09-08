Москва, 8 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. К сожалению, и сама система начисления пенсий (в том числе и расчета «пенсионных баллов»), и источники информации, на которые опирается в своих расчетах Пенсионный фонд России, не лишены определенных пробелов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Misanec.ru Пенсия

«И если система определения величины причитающихся пенсионеру выплат — это отдельная тема (у нас эти механизмы действительно крайне сложны, и даже специалистам не всегда просто в них разобраться), то в данном конкретном случае идет речь именно о том, что трудовые книжки, как первоисточник информации для определения размера причитающейся пенсионерам пенсии, могут содержать ошибки.

Зачастую не все трудящиеся и не всегда проверяют корректность заполнения соответствующих данных в своих трудовых книжках, да и немалая часть российских граждан не обладает достаточными компетенциями, чтобы сразу заметить ошибку.

Более того, основная часть граждан РФ, выходящих сейчас на пенсию, выросла во времена СССР, когда о таких вещах вообще не особо задумывались. Это была забота государства.

А трудящийся был твердо уверен, что все будет заполнено правильно, и он в итоге будет получать на пенсии ровно столько, сколько ему по закону положено.

Слом эпох и переход на новую экономическую модель породили определенную неразбериху, из-за чего у некоторых граждан в их трудовых книжках или оказались «белые пятна» или вкрались ошибки, не дающие сейчас возможность корректно рассчитать размер полагающейся пенсии.

Переход на электронные трудовые книжки должен постепенно устранить эти проблемы. Но надо понимать, что это произойдет не одномоментно и потребует от ПФР определенных усилий в данном направлении», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ошибки в документах являются причиной неправильных размеров пенсионных выплат, пояснили в Пенсионном фонде РФ.

Читайте также: В ПФР назвали причины некорректного начисления пенсий