Москва, 8 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Одна из причин удорожания в РФ строительства нового жилья — это ужесточение монетарной политики Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз одного из экспертов Счетной палаты РФ о том, что цены на жилье в РФ достигли максимума и скидок стоит ждать не раньше, чем через два-три года.

image4you Жилье

«Снижения цен на рынке жилой недвижимости можно ждать бесконечно и не дождаться, — сказал Ордов. — Девелоперский бизнес в РФ, как правило, не относится к конкурентному, и поэтому подходить к его анализу с мерками рыночной экономики и надеяться на действие законов свободного рынка было бы заблуждением. Заканчивается переходный период после внесения изменений в 214-ФЗ, которые с 2019 года предписывали переход девелоперов на спецсчета и счета-эскроу. Это только удорожает строительство, а в условиях ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ РФ дополнительные затраты на финансирование строительства могут увеличиться на 12%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несмотря на прогнозы многих экспертов, что цены на жильё будут всё-таки снижаться, этого не происходит.