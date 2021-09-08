Брюссель, , 15:26 — REGNUM В организованной Германией и США встрече по ситуации в Афганистане будет принимать участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 8 сентября пресс-служба альянса.

Йенс Столтенберг

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел по Афганистану, организованной совместно государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуация в Афганистане станет одной из тем, которые президент Белоруссии Александр Лукашенко, намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи.