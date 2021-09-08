Тбилиси, 8 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии большинством голосов приняли в окончательном третьем чтении законопроект об амнистии по делу о беспорядках в Тбилиси которые прошли в Тбилиси в июне 2019 года в ходе антироссийских протестов. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Vestikavkaza.ru Парламент Грузии

Сообщается, что за принятие проекта закона проголосовали 79 депутатов, против были 15. Большая часть депутатов оппозиционных фракций не участвовала в заседании.

По данным пресс-службы, был принят вариант правящей партии «Грузинская мечта», который предполагает, что амнистии подлежат все, кто обвиняется в рамках заведённых уголовных дел по этому инциденту. Проект от оппозиционных фракций, по которому от уголовного должны были освободить только протестующих, не был принят.

Напомним, в июне 2019 года в здании парламента Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и стали собирать сторонников на антироссийскую акцию. Собравшаяся толпа попыталась штурмом взять парламент и была жёстко разогнана спецназом.

В рамках уголовного дела о беспорядках проходят лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, гражданский активист Бесо Тамлиани, а также трое сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.