Стокгольм, 8 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Министр энергетики и информационных технологий Андерс Игеман до недавнего времени считался потенциальным преемником уходящего в отставку премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. Однако 8 сентября в интервью газете Expressen он заявил, что новым лидером Социал-демократической рабочей партии он хочет видеть нынешнего министра финансов Магдалену Андерссон

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что все больше видных политиков и партийных функционеров из числа «Социал-демократов» высказываются в пользу кандидатуры Андерссон.

«У нее семилетний опыт работы министром в правительстве, и она хорошо справлялась с множеством сложных ситуаций. Она обладает опытом, которого в оппозиции ни у кого и близко нет», — заявил Игеман журналистам.

По состоянию на 8 сентября пять партийных дистриктов «Социал-демократов» выдвинули Андерссон в качестве преемника Лёвена. Ожидается, что партийное отделение в Стокгольме примет решение 13 сентября.