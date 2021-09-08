Грозный, 8 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Чечне в течение прошедших суток скончались от осложнений после COVID-19 14 пациентов. Список умерших от опасной инфекции увеличился до 536 человек, сообщили 8 сентября в федеральном оперативном штабе.

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За те же сутки был подтвержден коронавирус еще у 75 человек. За последние недели в регионе наметилась тенденция к уменьшению числа новых случаев заражения. Общее число носителей коронавируса в Чечне составило 21 234 человека.

Их них сумели справиться с болезнью 19 380 пациентов, в том числе 146 — за сутки. За последнее время число «активных» больных в Чечне существенно снизилось. Проходят лечение от COVID-19 в настоящее время 1318 человек.