Иерусалим, 8 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Первые беспилотные такси могут появиться в Тель-Авиве в 2022 году, сообщают «Вести Израиль» 8 сентября

RyanMcGuire Такси

Израильская компания MobilEye, специализирующаяся в области высоких технологий, планирует запустить первые беспилотные такси в Тель-Авиве в начале 2022 года.

Помимо Израиля, компания MobilEye участвует в проекте беспилотных такси повышенной вместимости в Германии.

При этом система заказа, как предполагается, будет обеспечиваться специальным мобильным приложением в уже показавшем себя на практике продукте компании MOOVIT, также израильской.