Уфа, 8 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Три проблемных недостроя в ЖК «Миловский парк» намерены ввести в эксплуатацию до конца 2021 года в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Сообщается, что в текущем году в Уфимском районе намерены сдать три проблемных дома, входящих в состав ЖК «Миловский парк»: дома №4, №5 в квартале 10 и дом №2 в квартале 5.

Отмечается, что всего в этом ЖК было запроектировано 28 домов на 2022 квартиры общей площадью свыше ста тысяч кв. метров. При этом 1442 квартиры общей площадью 68 тысяч кв. метров были реализованы дольщикам. Застройщиком этого ЖК выступил ООО «КилСтройИнвест», но компания не выполнила свои обязательства и квартиры дольщикам не передала.

Фонд защиты прав участников долевого строительства принял в работу 22 дома в этом ЖК, поскольку в шести объектах отсутствовали физические лица.

Зимой 2020 года наблюдательный совет Фонда принял решение о завершении строительства 20 домов. В результате после окончания строительных работ свыше 1,4 тысяч граждан получат новое жилье.

«По еще двум объектам было принято решение о выплате денежных компенсаций гражданам. Их 11 человек. На сегодняшний день обязательства перед ними выполнены в полном объеме», — приводит пресс-служба слова генерального директора фонда Константина Тимофеева.

Сообщается, что на завершение строительства было зарезервировано 2,9 млрд руб. Летом текущего года земельные участки были переданы республиканскому фонду для продолжения строительства.

Отмечается, что в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 13 домов. Еще четыре дома планируется ввести в 2023 году.