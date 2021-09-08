Абакан, 8 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего 8 сентября в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

R-19.ru Валентин Коновалов

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«От имени правительства Хакасии и от себя лично приношу глубокие соболезнования всем, кто знал Евгения Николаевича, работал с ним. Он был настоящим профессионалом своего дела», — отметил Коновалов.

Он пожелал родным и близким Зиничева сил мужества: «Скорбим вместе с вами».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Как подчеркнули в МЧС, Зиничев погиб, спасая жизнь человека.

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