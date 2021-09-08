Москва, 8 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Китайские инвесторы в первую очередь заинтересованы в российской энергетике, а также авиастроении и космосе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что за январь-июль 2021 года объем инвестиций Китая в экономику РФ вырос больше чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Mil.ru Флаги России и Китая

«Прошлый период 2020 года не может рассматриваться в качестве показательного в области сотрудничества и инвестиционных вложений со стороны российских стран-партнеров, — сказала Новикова. — В связи с пандемией прошлого года объем инвестиций был резко снижен по всем странам без исключения, поэтому показатель этого года в области сотрудничества России с Китаем, включая объем инвестиций, не стоит рассматривать в качестве устойчивой тенденции».

Тем не менее, по ее словам, рост инвестиций Китая в российскую экономику является положительным показателем двустороннего сотрудничества.

«В первую очередь Китай заинтересован в российской энергетике, а также авиастроении и космосе, то есть в тех отраслях, где Россия обладает определенным преимуществом по сравнению с Китаем. Безусловно, хотелось бы, чтобы данная тенденция сохранилась и в последующие годы. Но все-таки стоит ожидать некоторого снижения в объемах инвестиций. Это обычное явление после высокой активности», — сказала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций из Китая в Россию в январе-июле 2021 года достиг 200 млн долларов.