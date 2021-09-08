Пугачёв, Саратовская область, 8 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. На территории Саратовской области был выявлен факт незаконной добычи водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

(сс) Gareth Williams Рак

Сотрудники региональной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» в акватории реки Большой Иргиз выявили незаконную ловлю раков. По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя города Пугачева. У мужчины изъяли 744 рака. Ущерб от его действий составил на сумму более 170 тыс. рублей.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Вылов раков в Саратовской области запрещен в период с 16 августа до 14 сентября 2021 года.

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