Тула, 8 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

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"Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, профессионала, преданного своему делу. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. И погиб как герой, спасая жизнь человека, выполняя долг офицера. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», — сказал Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, при исполнении служебного долга, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника.