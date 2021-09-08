Лондон, 8 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Сотрудники полицейского управления Лондона установили заграждения у резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит из-за обнаруженного на соседней улице подозрительного предмета.

Проверка подозрительно сумки сапером

«Это сделано из соображений предосторожности. Мы пока не можем сказать, представляет ли этот предмет на самом деле опасность,» — сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде.

Отмечается, что предмет был замечен дежурящими у резиденции сотрудниками правоохранительных органов около 11:00 по местному времени (13:00 мск). Сейчас эксперты устанавливают, представляет ли он угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Стокгольме возле посольства Великобритании спустя два часа после наступления полудня был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

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