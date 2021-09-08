Мурманск, 8 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1898. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, за сутки число больных COVID-19 пополнили 143 жителя региона. Среди них — жители областного центра, Североморска, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского и других районов области. На лечении находится 13 791 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 024 носителя коронавируса.