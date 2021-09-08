Стокгольм, 8 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года у «Социал-демократов» сменится лидер партии, а это значит, что пост премьер-министра Швеции займет новоизбранный политик высокого ранга. Ожидается, что преемником Стефана Лёвена станет министр финансов страны Магдалена Андерссон. В своем новостном материале от 8 сентября телеканал SVT поведал общественности о том, кто же такая на самом деле Магдалена Андерссон.

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«Магда — достаточно сложная личность. У нее очень структурированные мысли в голове. Но на работе это была наша привычная Магда, у которой на стульях были разложены бумаги, а на креслах валялись вещи из спортзала. Так что надо было сначала прибраться в комнате прежде, чем там провести совещание, чтобы там можно было присесть», — рассказал в интервью SVT бывший коллега Андерссон Ян Ларссон.

Магдалена Андерссон родилась в Уппсале в 1967 году и в детстве занималась плаванием на профессиональном уровне. Помимо плавания она закончила Высшую школу торговли в Стокгольме. Она успела отучиться в Вене, а также в Гарвардском университете в США. Политическая карьера Андерссон началась в 1992 году и за все свое время была сосредоточена исключительно на финансах.