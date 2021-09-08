Москва, 8 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Технологии бережливого производства привели к фактическому отказу от производственных складов, и поэтому запасы у большинства автопроизводителей практически истощились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогнозы о том, что стоимость автомобилей в РФ будет расти из-за общемирового дефицита микрочипов.

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«Продажи «АвтоВАЗа» упали почти в два раза из-за отсутствия самих новеньких авто, — сказал Тимофеев. — Летом конвейер в Тольятти останавливался несколько раз, включая плановый отпуск и ряд экстренных пауз из-за недостатка компонентов. Технологии бережливого производства привели к фактическому отказу от производственных складов. Поэтому запасы у большинства автопроизводителей практически иссякли».

При этом он подчеркнул, что супер-продажи китайских брендов Haval (+37%) и особенно Chery (+163%) только указывают на то, что КНР полностью смогла обеспечить свой рынок компонентами и ушла в лидеры.

«Высокий спрос на электронику будет расти. И предложение Шойгу заняться сырьевой базой для электроники совершенно оправданно. Добыча меди, алюминия и другого сырья позволит в конечном счете запустить в Сибири большой комплекс предприятия по производству компонентов», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрос на автомобили в РФ разделился на два полюса.