Лондон, 8 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила восьми бразильским игрокам, выступающим в Английской премьер-лиги (АПЛ), играть за свои клубы в течение пяти дней. Об этом 8 сентября сообщает The Times.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Отмечается, что такой запрет введён по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF). Клубы уже проинформированы об этом решении.

Запрет касается таких футболистов, как Алисон Бекер, Роберто Фирмино, Фабиньо («Ливерпуль»), Эдерсон, Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Тьяго Силва («Челси») и Рафинья («Лидс Юнайтед»).

Ранее сообщалось, что ФИФА ввела санкции в отношении бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

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