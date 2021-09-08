Минск, 8 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. МЧС Белоруссии направило в Сирию пятую партию гуманитарной помощи. «В состав груза вошли товары белорусского производства: лекарственные средства, сахар, трансформаторы, а также шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ», — проинформировала 8 сентября пресс-служба министерства.

AF.mil Гуманитарная помощь

«Прибытие гуманитарного груза в морской порт Латакия планируется в октябре», — уточнили в МЧС Белоруссии.

Напомним, Белоруссия не посылала свои войска в Сирию, поддерживая официальный Дамаск на дипломатическом уровне. Из стран ОДКБ в сирийском конфликте была представлена только армия России, сыгравшая решающую роль в освобождении арабской республики от оккупации террористами.