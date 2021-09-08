Липецк, 8 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Липецкой области волонтёры и добровольцы получат значительную поддержку в реализации социально значимых проектов. Как сообщает ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве между администрацией региона, Всероссийской ассоциацией волонтерских центров и управлением молодежной политики области подписал 7 сентября глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов подписал соглашения в сфере благотворительности

«Взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров дает широкие возможности за счет федеральных грантов значительно расширить добровольческую деятельность в Липецкой области. Социологические опросы показывают, что каждый четвертый житель России готов заниматься волонтерством, но не всегда знает, как именно это сделать. Теперь мы сможем значительно увеличить число липчан-добровольцев, и это не только молодежь, но и жители региона самого разного возраста», — считает Игорь Артамонов.

Также руководитель области подписал соглашение о сотрудничестве в сфере благотворительной деятельности с Фондом продовольствия «Русь». Документ предполагает реализацию проектов по оказанию продовольственной поддержки и повышению качества жизни социально незащищенных жителей Липецкой области. В том числе это улучшение материального положения малообеспеченных липчан и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Также будет оказываться помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных и других катастроф, беженцам и вынужденным переселенцам на территории Липецкой области.