Гагра, Абхазия, 8 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Гагрском районе Абхазии на конкурс по приватизации выставлена заброшенная Багнарская ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Mari_555 Абхазия

Сооружение находится возле села Хышна. Начальная стоимость вынесенного на торги объекта составляет более 1,3 млн рублей.

Сообщается, что объект нужно восстановить и запустить в эксплуатацию с изменением целевого назначения в течение трёх лет. Требуемые инвестиции — не менее 5 млн рублей.

Стоит отметить, что выставленная на торги ГЭС расположена недалеко от Сухума возле Багнарского водопада, который находится на реке Жеопсе. Станция была заброшена после распада СССР.