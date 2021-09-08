Москва, 8 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Kia представил на российском рынке обновлённую модель Cerato. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Kia Обновленный Kia Cerato

Автопроизводитель укомплектовал автомобиль мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном, Bluetooth, а также поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Кроме того, модель укомплектована регулируемым рулевым колесом с кнопками, видеокамерой заднего вида, светодиодными дневными ходовыми огнями, передними воздушными подушками безопасности и системой помощи при трогании в гору.

Комплектация Classic предусматривает кондиционер, электропривод и электрообогрев зеркал заднего вида, электроподогрев передних кресел и форсунок стеклоомывателя. В движение это авто приводит 1,6-литровый мотор мощностью 128 л. с.

Комплектация Comfort оснащена двухлитровым мотором производительностью 150 л. с. В версии Prestige Cerato имеются LED-фары и комплекс телематики Kia Connect.

Напомним, в 2022 году Kia расширит свою модельную линейку электромобилей, представив новый электрический кроссовер EV4.

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