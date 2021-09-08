Нарьян-Мар, 8 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный эмоционально отреагировал на гибель главы МЧС Евгения Зиничева.

Пресс-служба губернатора НАО Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный

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«Потрясён новостью о трагической гибели министра МЧС Евгения Николаевича Зиничева. Ещё вчера докладывал ему во время учений. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человека. Настоящий офицер, верный своему долгу! Самые искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!», — написал он «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев погиб сегодня, 8 сентября, в Норильске во время учений.