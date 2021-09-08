Киев, 8 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Три независимых члена наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз Украины» подали заявления о сложении полномочий.

Telegraf.com.ua Нафтогаз

Об этом было заявлено на заседании правительства страны сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, до конца ноября должны провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов набсовета (один член набсовета покинул свой пост ранее).

По информации СМИ, в отставку решили подать глава набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, а также независимые члены Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Отмечается, что набсовет так и не нашёл общего языка с новым главой компанией Юрием Витренко, который был назначен на должность в апреле в обход совета, что послужило причиной жёсткой критики Киева со стороны западных партнёров. Более того, в последнее время набсовет пытался инициировать отставку Витренко, но не встретил понимания правительства в этом вопросе.

Западные партнёры Украины ситуацию с очередным «переворотом» в «Нафтогазе» еще не прокомментировали.