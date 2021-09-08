Вена, 8 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Возникшие в этом году разногласия по проведению наблюдения за выборами в Государственную думу РФ не должны помешать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на следующие выборы в России. Об этом на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях Всемирной конференции спикеров парламентов 8 сентября заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Udmurt.izbirkom.ru Наблюдатели на выборах

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Он напомнила, что раньше организация направляла своих наблюдателей и в Россию, но в этот раз это, к сожалению, не получится.

«Мы уже обсуждали этот вопрос с представителями России, но, к сожалению, мы не смогли прийти к обоюдному согласию. У России есть озабоченность, связанная с безопасностью, у нас — с методологией», — пояснила Седерфельт.

«Мы очень разочарованы таким исходом, но надеюсь, что мы сможем направить наших наблюдателей на следующие выборы», — добавила она.

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Председатель ассамблеи подчеркнула, что у ОБСЕ есть успешный опыт проведения наблюдения за выборами в период пандемии. Она выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству по вопросу наблюдения на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БДИПЧ ОБСЕ заявило о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму РФ в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности. Представители Бюро ОБСЕ считают, это лишает смысла наблюдение вообще.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова с сожалением восприняла такое решение и выразила надежду, что оно может быть пересмотрено с учётом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.