Нью-Йорк, США, , 15:11 — REGNUM Член палаты представителей США Томас Суоцци призвал президента страны Джо Байдена рассмотреть вопрос предоставления КНДР вакцины от COVID-19 в качестве способа улучшения отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на письмо политика.

Флаги США и КНДР

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В письме президенту, Суоции подчеркнул, что Соединённые Штаты обладают достаточными запасами вакцины для удовлетворения текущих потребностей, а также добавил, что Вашингтон в состоянии оказать гуманитарную помощь КНДР.

Член палаты представителей США также отметил, что КНДР получит в рамках программы COVAX около 3 млн доз китайской вакцины от COVID-19, акцентировав внимание на том, что этого объёма будет недостаточно для полной вакцинации населения.

Известно, что политик направил письмо президенту после того, как специальный представитель США по КНДР Сон Ким сообщил о том, что Вашингтон рассмотрит возможность оказания гуманитарной помощи КНДР.