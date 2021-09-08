Ташкент, 8 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министерство энергетики Узбекистана объявило тендер для независимых производителей электроэнергии (инвесторов-девелоперов) по проектам строительства трех солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС).

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Как отмечается в сообщении ведомства, проект реализуется министерством энергетики, министерством инвестиций и внешней торговли и Агентством по развитию государственно-частного партнерства при министерстве финансов, при поддержке международной финансовой корпорации.

«Проектом предусмотрено строительство трёх солнечных фотоэлектрических станций общей суммарной мощностью до 500 МВт в Наманганской (150 МВт), Бухарской (250 МВт) и Хорезмской (100 МВт) областях», — говорится в сообщении.

Согласно документу, победитель тендера будет проектировать, финансировать, эксплуатировать и обслуживать солнечную фотоэлектрическую станцию в течение 25 лет.

«Для проекта ФЭС в Бухарской области, также предполагается интегрировать систему аккумуляторных батарей хранения электроэнергии», — говорится в сообщении.