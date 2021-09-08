Джакарта, 8 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Индонезии заявили, что полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли лишь 18% пожилых людей, сообщает Kompas.

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Местное правительство в стране призвали разработать стратегию ускорения вакцинации пожилых людей.

В центре вакцинации пожилых людей призвали не откладывать вакцинацию против коронавируса.

Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 39,7 млн жителей или 19,07% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии напомнил предпринимателям, чтобы они не впадали в чрезмерную эйфорию, реагируя на улучшение ситуации с пандемией в стране.