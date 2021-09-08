Вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 18% пожилых людей
Джакарта, 8 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Индонезии заявили, что полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли лишь 18% пожилых людей, сообщает Kompas.
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Пожилые люди
Местное правительство в стране призвали разработать стратегию ускорения вакцинации пожилых людей.
В центре вакцинации пожилых людей призвали не откладывать вакцинацию против коронавируса.
Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 39,7 млн жителей или 19,07% населения страны.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии напомнил предпринимателям, чтобы они не впадали в чрезмерную эйфорию, реагируя на улучшение ситуации с пандемией в стране.