Рамалла , , 15:16 — REGNUM Недавний побег шестерых заключенных из израильской тюрьмы «Гильбоа» и последовавшие меры по ужесточению режима содержания заключенных палестинцев стали причиной для угроз в адрес Израиля со стороны ХАМАС, сообщают «Вести Израиль» 8 сентября.

Демонстрация ХАМАС

«Местью за побег» названы в заявлении ХАМАСа действия израильских служб, направленные на предотвращение возможных побегов из тюрем. Эти меры были приняты после того, как 6 сентября из тюрьмы «Гильбоа», считавшейся одной из самых защищенных от возможного побега, сбежали шестеро осужденных за терроризм палестинцев.

«Мы предупреждаем Израиль о крайне опасных последствиях дальнейшего притеснения заключенных, — говорится в заявлении ХАМАСа. — Мы не собираемся молчать о нарушении прав бойцов палестинского сопротивления и не оставим их одних на поле боя».