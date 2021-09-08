Брюссель, , 15:12 — REGNUM В Брюсселе 8 сентября в 13:30 по местному времени началась трехсторонняя встреча по Косово. Посредником на переговорах между делегациями Сербии и Косово выступает представитель Евросоюза Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак Gugganij

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, днем ранее европейский переговорщик провел отдельную встречу с каждой делегацией.

Отмечается, что 7 сентября сторонам не удалось согласовать даже повестку встречи 8 сентября. Глава косовской делегации Бесник Бислими заявляет о важности обсуждения вопроса о пропавших без вести, проблем энергетики, признания номеров автомобилей и официальных визитов.

Напомним, ранее в Приштине не разрешили главе сербской делегации Петару Петковичу посетить Косово 3−4 сентября.

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