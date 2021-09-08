Черкесск, 8 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки получили положительный результат тестов на коронавирус еще 46 жителей республики. Всего, по данным регионального оперативного штаба на 8 сентября, носителями опасной инфекции стали за все время пандемии 24 407 человек.

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Число выздоровевших увеличилось за сутки на 33 человека. А общее количество сумевших справиться с болезнью достигло 21 866 человек. Не удалось спасти врачам 499 пациентов. За прошедший день скончались еще пятеро жителей Карачаево-Черкесии.

В настоящее время лечение в ковидных госпиталях проходят 638 человек. Остальные 1404 человека лечатся амбулаторно