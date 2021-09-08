Мурманск, 8 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Мурманская область увеличила объемы экспорта рыбопродукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, чаще всего мурманскую рыбу покупают страны Евросоюза и Китай.

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«За восемь месяцев 2021 года государственные инспекторы Североморского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 130 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Это на 9% больше, чем в 2020 году за аналогичный период времени», — сообщили в ведомстве.

Большая часть отгруженной на экспорт рыбы — мороженная треска и пикша.

Как сообщало ИА REGNUM, в России объем экспорта в связи с ковидом упал в этом году на 24%, а в стоимостном выражении вырос на 2,5%.