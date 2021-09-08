Красноярск, 8 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Ухудшение погоды прогнозируется в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По информации Среднесибирского УГМС, днём 9 сентября в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди. Также прогнозируются шквалистые усиления ветра 15−20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также ожидается в Хакасии.

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