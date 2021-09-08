Киев, 8 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. На Украине в ближайшее время утвердят решение о введении «желтого» уровня эпидемиологической опасности по коронавирусу на территории всей страны, заявил 8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.

Rada.gov.ua Денис Шмыгаль

Он напомнил, что соответствующее решение должна ввести государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. «Жёлтая зона» означает введение ряда ограничений на проведение массовых мероприятий.

Шмыгаль заявил, что во избежание возможных жестких локдаунов или «красных» зон власти страны «должны действовать на опережение».

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что Украине не удастся избежать нового локдауна из-за коронавируса, ориентировочно его планируется ввести в ноябре.

Согласно официальным данным, на Украине за минувшие сутки выявили почти 2,8 тысяч новых случаев заболевания, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Кроме того, за последние сутки почти вдвое выросло число госпитализаций.