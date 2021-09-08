Таллин, 8 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Официальная регистрация кандидатов на местные выборы в Эстонии завершилась 7 сентября, сообщила Таллинская избирательная комиссия.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В избирательную комиссию поступили документы о регистрации восьми партий, двух избирательных союзов и десяти независимых кандидатов, желающих баллотироваться на выборах в Таллинское горсобрание. В общей сложности в выборах следующего состава столичного горсобрания примут участие 1192 кандидата.

Свои списки представили для регистрации Центристская партия Эстонии (338 кандидатов), Консервативная народная партия Эстонии (121 кандидат), Реформистская партия (98 кандидатов), Эстонская партия будущего (4 кандидата), партия «Эстония 200» (104 кандидата), партия «Зеленые Эстонии» (94 кандидата), партия «Отечество» (265 кандидатов) и Социал-демократическая партия (115 кандидатов).

В представленном списке кандидатов избирательного союза «Свободная Эстония» 19 кандидатов, избирательного союза «Народный союз» — 24 кандидата.

По словам председателя Таллинской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, «теперь избиратели смогут узнать, кто именно желает в последующие четыре года участвовать в формировании местной жизни посредством политики, и решить, за кого отдать свой голос».

Подача заявлений о регистрации кандидатов завершилась за 40 дней до дня выборов, которые завершатся 17 октября нынешнего года. В новый состав городского собрания войдут 79 депутатов из восьми избирательных округов. Каждый район Таллина образует один избирательный округ.