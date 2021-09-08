Сармановский район, Татарстан, 8 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Приговором суда 26-летняя жительница Сармановского района Татарии признана виновной в покушении на убийство малолетнего сына.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, 9 января 2021 года женщина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, схватила сына 2019 года рождения и попыталась задушить. Ее преступные намерения пресек сожитель.

Женщине назначено судом наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Северной Осетии женщина бросила в реку своего ребенка. Мальчика удалось спасти, а против матери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

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