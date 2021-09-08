Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело второго погибшего при взрыве
Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На месте взрыва в доме в подмосковном Ногинске обнаружено тело второго погибшего. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Место взрыва в Ногинске
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Вторым погибшим оказалась женщина. Ее тело было обнаружено на втором этаже дома. Ранее из-под завалов удалось извлечь тело погибшего при взрыве мужчинs. Всего же на данный момент известно о 15 пострадавших.
«Пострадали всего 15 человек. Двое в тяжелом состоянии. Все в больнице, всем оказывается помощь», — сказал Хромушин.