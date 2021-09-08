Красноярск, 8 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в краевом правительстве.

Krskstate.ru Александр Усс

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

7 сентября Евгений Зиничев открыл вместе с Александром Уссом на севере Красноярского края масштабные учения МЧС в Арктике.

«Евгений Зиничев возглавлял МЧС более четырёх лет. Это большая утрата для коллег, близких и всех, кто знал Евгения Николаевича», — говорится в Instagram Усса.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске Красноярского края на учениях по защите Арктической зоны от ЧС. По данным ведомства, он погиб, спасая жизнь человека.

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