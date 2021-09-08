Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Тест на коронавирус главы Республики Бурятия Алексея Цыденова показал положительный результат. Об этом глава региона 8 сентября сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Алексей Цыденов

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«Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко «гундит», — сказал он.

Также глава республики отметил, что он постоянно проходит тесты на SARS-CoV-2 и делал это в последний раз 2 сентября, когда находился на Восточном экономическом форуме, где тест показал отрицательный результат.

При этом Цыденов до этого не болел COVID-19 и прошел вакцинацию от нового заболевания почти в самом начале, а также в июне текущего года — ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18024 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.