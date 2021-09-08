Бухарест, 8 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Существует риск того, что некоторые страны могут попытаться использовать миграционные потоки в своих целях, такое опасение выразил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 8 сентября на конференции со своим румынским коллегой Богданом Ауреску в Бухаресте.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

«В прошлом мы несколько раз наблюдали подобную картину. И я собираюсь четко заявить всем, что мы не позволим этому повториться, — пообещал Дендиас. — Мы, страны ЕС в более широком регионе, несем главную ответственность и непосредственно заинтересованы в продвижении процесса интеграции Западных Балкан. Нам нужно избегать создания черной дыры на Западных Балканах».

Дендиас подчеркнул, что необходимо продолжать строить сообщество ценностей и принципов, основываясь на уважении Международного права и, в частности, Морского права.

Министр иностранных дел Греции подчеркнул, что Греция является союзником НАТО на протяжении почти семи десятилетий. Страна продолжает демонстрировать абсолютную солидарность с Альянсом, и «в отличие от других союзников, мы не подрываем сплоченность Альянса изнутри» посредством дестабилизирующих действий или поведения, противоречащего ценностям и принципам альянса НАТО.