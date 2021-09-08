Махачкала, 8 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Дагестане 8 сентября открылся 35-й Международный литературный фестиваль «Дни Белых журавлей», посвященный памяти поэта Расула Гамзатова. По традиции он начался с возложения цветов к могиле известного дагестанского поэта на кладбище у подножия горы Тарки-Тау.

Инга Юмашева Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре. Москва

В церемонии приняли участие представители органов власти, в том числе врио главы Дагестана Сергей Меликов, родные и друзья поэта, поклонники его творчества из России и из-за рубежа. Позже у мемориала Воину-освободителю состоялся торжественный митинг, а в Театре поэзии пройдет поэтическая встреча «Зов белых журавлей».

По традиции фестиваль ежегодно стартует в день рождения поэта Расула Гамзатова. Он проводится под эгидой ЮНЭСКО. В программе фестиваля мероприятия, которые пройдут по всей республике, в том числе на малой родине Расула Гамзатова в селе Цада Хунзазского района и селе Гуниб, где установлен памятник «Белые журавли».

Своей историей фестиваль восходит к 1986 году, когда сам поэт организовал праздник поэзии. Позже он стал фестивалем. А в 2023 году вся Россия будет отмечать 100-летие поэта. Этот год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом Расула Гамзатова.