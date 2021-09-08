Анкара, 8 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет упал в западной части Турции 8 сентября. б этом сообщает газета Hürriyet.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турция

Крушение воздушного судна произошло в районе Гёкгёз провинции Сакарья. Стамбул находится в 180 км от этой местности.

К месту крушения отправились спасатели и пожарные. О судьбе находившихся на борту людей информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Турции разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200, арендованный у России. Тогда погибли восемь человек.

Читайте также: В Турции при крушении самолёта Бе-200 погиб российский лётчик Кузнецов