Минск, , 14:48 — REGNUM Ситуация в Афганистане станет одной из тем, которые президент Белоруссии Александр Лукашенко, намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи. Об этом белорусский лидер сообщил 8 сентября на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию, — отметил Лукашенко. — Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся».

Президент подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьёзные», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко запланированы на 9 сентября в Москве. лавы государств обсудят заблокированные Лукашенко в 2019 году «дорожные карты» интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Также Лукашенко намерен поднять перед Путиным «ряд вопросов в нефтяной сфере».

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